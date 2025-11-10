حل 3 جمعيات ثقافية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- قررت مديرية ثقافة الزرقاء، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، حل 3 جمعيات ثقافية كانت قد فقدت فاعليتها في المجتمع المحلي، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتصويب أوضاعها دون تحقيق أي تقدم يذكر.

