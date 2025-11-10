حل 3 جمعيات ثقافية في الزرقاء

وبين مدير "ثقافة الزرقاء"، محمد الزعبي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرار جاء بعد سلسلة من الإنذارات والمراسلات الرسمية التي تم توجيهها إلى الجمعيات المعنية لتصويب أوضاعها القانونية والإدارية، إلا أنها لم تتجاوب بالشكل المطلوب، ولم تعد تمارس أي نشاط ثقافي يخدم أبناء المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
منح دراسية مقدمة من جامعة COMSATS الباكستانية في برامج الدارسات العليا
-
وفاة حدثين اثر حادث غرق في المفرق
-
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا
-
العيسوي: الأردن بقيادة جلالة الملك حمى عربي هاشمي صامد وحامي لفلسطين
-
مذكرة تفاهم بين “الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”
-
الملك يبحث مع إمبراطور اليابان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني التطورات الإقليمية وفرص تعزيز التعاون العسكري
-
الامن العام : ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات