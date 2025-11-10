الإثنين 2025-11-10 05:03 م
 

حل 3 جمعيات ثقافية في الزرقاء

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
الوكيل الإخباري-   قررت مديرية ثقافة الزرقاء، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، حل 3 جمعيات ثقافية كانت قد فقدت فاعليتها في المجتمع المحلي، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتصويب أوضاعها دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وبين مدير "ثقافة الزرقاء"، محمد الزعبي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرار جاء بعد سلسلة من الإنذارات والمراسلات الرسمية التي تم توجيهها إلى الجمعيات المعنية لتصويب أوضاعها القانونية والإدارية، إلا أنها لم تتجاوب بالشكل المطلوب، ولم تعد تمارس أي نشاط ثقافي يخدم أبناء المحافظة.

 
 
