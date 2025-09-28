حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

08:09 م

الوكيل الإخباري- نفذت لجنة السلامة العامة في محافظة مادبا، برئاسة مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة الدكتور إبراهيم الوحوش، حملات ميدانية لإزالة العوائق والتعديات عن الشوارع العامة في المحافظة.





وقال الوحوش، إن الحملة التي استمرت على مدار أسبوعين، أسفرت عن إزالة عوائق وتعديات أمام نحو 200 محل تجاري، وتوجيه 50 مخالفة، و80 إشعاراً، إضافة إلى إغلاق 10 محال تجارية، وذلك بسبب استخدام الأرصفة ووضع العوائق في الشوارع وبيع مواد تموينية منتهية الصلاحية.



وأضاف أن الحملة أسفرت أيضاً عن إزالة طن من الحديد كان يشكل تعدياً على الشوارع والأرصفة، مؤكداً أن الحملات ستبقى مستمرة لحين إزالة جميع مظاهر الاعتداء على الشوارع، بما يعزز تطبيق القانون والنظام العام ويوفر بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.



وأوضح الوحوش أن الحملة ركزت على إزالة جميع العوائق التي تعيق حركة المشاة والمركبات، بما في ذلك البسطات العشوائية والمركبات المتوقفة بشكل مخالف، إلى جانب التعديات على الأرصفة والطرق العامة.



وأشار إلى أن هذه الحملات نُفذت بتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وكوادر بلدية مادبا الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء في مادبا.

