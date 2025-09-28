حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا

وقال الوحوش، إن الحملة التي استمرت على مدار أسبوعين، أسفرت عن إزالة عوائق وتعديات أمام نحو 200 محل تجاري، وتوجيه 50 مخالفة، و80 إشعاراً، إضافة إلى إغلاق 10 محال تجارية، وذلك بسبب استخدام الأرصفة ووضع العوائق في الشوارع وبيع مواد تموينية منتهية الصلاحية.
وأضاف أن الحملة أسفرت أيضاً عن إزالة طن من الحديد كان يشكل تعدياً على الشوارع والأرصفة، مؤكداً أن الحملات ستبقى مستمرة لحين إزالة جميع مظاهر الاعتداء على الشوارع، بما يعزز تطبيق القانون والنظام العام ويوفر بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.
وأوضح الوحوش أن الحملة ركزت على إزالة جميع العوائق التي تعيق حركة المشاة والمركبات، بما في ذلك البسطات العشوائية والمركبات المتوقفة بشكل مخالف، إلى جانب التعديات على الأرصفة والطرق العامة.
وأشار إلى أن هذه الحملات نُفذت بتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وكوادر بلدية مادبا الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء في مادبا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي
-
القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر
-
"صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي
-
بحث تعزيز برامج التايكواندو في المراكز الشبابية
-
أمين عام الثقافة: الأردن سباق بإقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
-
وزير النقل يتفقد مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بالعقبة
-
هام لطلبة ومحاضري مادة العلوم العسكرية والمواطنة
-
اعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي