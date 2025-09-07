حملة بيئية شاملة في لواء بني عبيد

الوكيل الإخباري- نظمت متصرفية لواء بني عبيد، اليوم الاحد، حملة بيئية شاملة في عدد من مناطق اللواء، لتحسين الصورة الجمالية للحدائق والمتنزهات والطرق والساحات، لتشجيع السياحة وتعزيز مفهوم العمل الجماعي ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

وقال متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة، إن الحملة نفذت في منطقة الحصن و شارع اربد/ عمان، بمشاركة الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية وعدد من المدارس والجامعات وطلبتها في اللواء.



ولفت إلى أهمية تضافر الجهود الرسمية لدعم الجهات المعنية بالنظافة و لتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة، مؤكدا أن الحملة تهدف الى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة لا سيما أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.



واكد الحوامدة أن مسؤولية الحفاظ على النظافة ليست مقتصرة على بلدية إربد وعمال الوطن فقط بل هي واجب مجتمعي يتطلب مشاركة وتعاون جميع المواطنين ليعكس صورة حضارية ويعزز من صحة المجتمع وسلامته.



إلى ذلك، نظمت بلدية بني عبيد، بالتعاون مع متصرفية ومركز أمن لواء بني عبيد، حملة مشتركة لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة بعدد من مناطق اللواء.



وقال رئيس قسم الأسواق ببلدية بني عبيد معاوية الشياب إن الحملة شملت مناطق دوار "السفير" ، دوار "ماجد الخصاونة"، شارع وصفي التل، دوار الثقافة، وحدائق الملك عبدالله الثاني، مؤكدا أن البلدية لن تسمح بأي تجاوزات و بالاعتداء على الطريق العام وعلى المرافق العامة، حيث ستبقى هذه الحملات مستمرة في جميع مناطق اللواء، لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية و المواطنين.