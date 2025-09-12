حوارية عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في لواء بني كنانة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة إربد وبالتعاون مع مديرية تربية لواء بني كنانة أمس، جلسة حوارية للحديث عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وذلك بحضور مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة وفاء البخيت، ورئيس قسم الإعلام الدكتورة إخلاص الروسان وأعضاء قسم النشاطات في المديرية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية المشاركة في هذه الجائزة، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والمؤسسات، ودورها في تنمية الشخصية وتعزيز المهارات القيادية لدى الطلبة، وإشراكهم في خدمة المجتمع.



بدورها دعت البخيت الحضور من أعضاء الأسرة التعليمية إلى تشجيع المدارس على المشاركة لتحقيق أهداف الجائزة؛ لما لها من دور فعال في استدامة العمل التطوعي في المجتمع.



كما شددت البخيت على ضرورة التعريف بالجائزة وأهدافها الرئيسية ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى مجالاتها المتنوعة، وضوابط وشروط وقواعد التسجيل والمشاركة فيها، ومعايير التقييم.