خريسات يتفقد "زراعة العقبة" والمركز الزراعي في مركز الجمرك

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الزراعة، الدكتور صائب خريسات، أمس السبت، مديرية زراعة العقبة، والمركز الزراعي في جمرك العقبة، حيث اطلع على سير العمل في مختلف أقسام المركز، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الفنية والإدارية في خدمة المزارعين والمستوردين، وضمان انسيابية العمل وفق أعلى المعايير.





وبحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم الأحد، استمع خريسات، إلى إيجاز حول آلية سير العمليات اليومية في المركز، ولا سيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والتجهيزات الفنية التي تسهم في تسهيل حركة إدخال المنتجات الزراعية والرقابة عليها، حيث تم عرض أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، خصوصا ما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات، ودقة الفحوصات المخبرية، ومتطلبات تطوير البنية التحتية بما يواكب حجم النشاط التجاري المتنامي في العقبة.



من جهة أخرى، قام وزير الزراعة بجولة في مختبر الصحة النباتية التابع للمركز، حيث التقى بالكادر الفني العامل في المختبر، واطمأن على سير العمل وجودة الخدمات المخبرية المقدمة، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به المختبر في حماية الثروة النباتية وضمان سلامة المنتجات الزراعية الداخلة إلى السوق المحلي.



وشدد خريسات، خلال لقائه العاملين، على أن الوزارة حريصة على توفير الدعم اللازم للمراكز الحدودية والمختبرات الزراعية، بما يعزز من كفاءتها، ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين والمستوردين، ويسهم في حماية الأمن الغذائي الوطني.

