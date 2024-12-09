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"دروزة للأورام" في البشير يقدم 6008 جلسات علاج كيماوي العام الحالي

مستشفيات البشير
مستشفيات البشير
الإثنين، 09-12-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير مركز "سميح دروزة للأورام" داخل مستشفيات البشير، الدكتور منذر الحوارات، أن المركز حقق منذ افتتاحه أواخر عام 2021 نقلة نوعية في علاج الأورام.

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وقال، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد زيارات المرضى للمركز ارتفع إلى 7300 مريض عام 2024، مقارنة بـ1500 مريض عام 2022، وإن المعدل الشهري للمرضى قفز من 150 مريضًا شهريًا عام 2022 إلى 730 مريضًا عام 2024.


كما ارتفعت جلسات تلقي العلاج الكيماوي من 652 جرعة خلال عام 2022 إلى 6008 جرعات عام 2024.
وأشار إلى أن الرضا عن خدمات المركز، الذي افتُتح بالتعاون بين مبادرة "همتنا" ووزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان، مرتفع للغاية، ويوازي مستوى الرضا عن مركز الحسين للسرطان والمستشفيات الأميركية.


وأوضح أن المركز يعالج أنواعًا محددة من الأورام، مثل أورام الجهاز الهضمي والرئتين والجهاز البولي والثدي، كما يضم أكثر من 20 تخصصًا طبيًا.

 
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