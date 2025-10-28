فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الـ9 صباحا وحتى الـ4:30 عصرا، سيشمل مناطق، غرب الهونة والجبل الأخضر والمنصورة والخشيبة والخشيبة الفوقا ومركز صحي المنصورة.
