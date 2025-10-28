فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

05:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي الثلاثاء، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الـ9 صباحا وحتى الـ4:30 عصرا، سيشمل مناطق، غرب الهونة والجبل الأخضر والمنصورة والخشيبة والخشيبة الفوقا ومركز صحي المنصورة.