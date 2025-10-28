الثلاثاء 2025-10-28 05:36 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

محطة كهرباء
محطة كهرباء
 
الثلاثاء، 28-10-2025 05:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي الثلاثاء، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الـ9 صباحا وحتى الـ4:30 عصرا، سيشمل مناطق، غرب الهونة والجبل الأخضر والمنصورة والخشيبة والخشيبة الفوقا ومركز صحي المنصورة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

محطة كهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

علما الاتحاد الأوروبي والصين

عربي ودولي وفد صيني في بروكسل الخميس لمناقشة تقييد تصدير المعادن النادرة

ا

طب وصحة ابتكار روسي ثوري.. حامل نانوي آمن للأدوية من بروتين الدم

ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً

عربي ودولي ترامب يمتدح ماسك بعد أشهر من الخلاف: سأظل أحبه دائماً

ع

عربي ودولي أردوغان يدعو إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا بـ"سلام عادل"

ب

عربي ودولي موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي

"العمل الدولية" تحذّر من تفاقم أزمة العمل بالضفة الغربية بسبب الحرب في غزة

عربي ودولي "العمل الدولية" تحذّر من تفاقم أزمة العمل بالضفة الغربية بسبب الحرب في غزة

زلزال قوي يهز ولاية باليكسير التركية والسكان يفرون إلى الشوارع

عربي ودولي زلزال قوي يهز ولاية باليكسير التركية والسكان يفرون إلى الشوارع



 
 





الأكثر مشاهدة