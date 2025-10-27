وزارة البيئة توزع 400 حاوية فرز نفايات على مدارس لواء الجامعة

11:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751609 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وزعت وزارة البيئة، ممثلة بمديرية حماية البيئة لمحافظة العاصمة، وبدعم من مجلس المحافظة، اليوم الاثنين، 400 حاوية فرز بلاستيكية سعة 240 لتراً على مدارس مديرية تربية لواء الجامعة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها وزارة البيئة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية، وانسجاماً مع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتنفيذ مشروع إعادة التدوير، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ثقافة فرز النفايات من المصدر، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة، إلى جانب غرس السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية نظيفة وصحية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.



وأضافت أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الميدانية التي تُنفذ في مختلف محافظات المملكة لنشر مفهوم الإدارة السليمة للنفايات، وتشجيع الطلبة والمجتمع المحلي على المشاركة الفاعلة في مشاريع الفرز وإعادة التدوير.



وشددت الوزارة على أن ترسيخ الوعي البيئي في المراحل الدراسية المبكرة يمثل استثماراً طويل الأمد في بناء جيلٍ واعٍ بقضايا البيئة، وقادر على إحداث التغيير الإيجابي في السلوكيات اليومية، تحقيقاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

