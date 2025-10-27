الوحدات يضمن التأهل لدوري المحترفين في كرة السلة عبر بوابة الفيصلي

ورغم سيطرة الفيصلي على المباراة طوال ثلاثة أشواط، تمكن الوحدات من قلب النتيجة في الشوط الأخير ليحقق المفاجأة ويضمن تأهله لدوري المحترفين، وسط تفاعل جماهيري كبير ملأ القاعة بأصوات التشجيع والهتافات المستمرة حتى صافرة النهاية.
وأشار متابعون إلى أن لقاءات الوحدات والفيصلي في كرة السلة بدأت تضاهي المنافسة الكروية بين الفريقين، ما يعكس شغف الجماهير الأردنية بالرياضات المختلفة وارتفاع مستوى التنافس بين الفرق الكبرى.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة البيئة توزع 400 حاوية فرز نفايات على مدارس لواء الجامعة
-
يوم طبي مجاني في الرصيفة غدا
-
الأمن يطلق حملة "نعم للحياة .. لا للمخدرات"
-
آل البيت ومؤسسة ولي العهد تنظمان جلسة حول التميز الأكاديمي بعصر التحول الرقمي
-
"الجمعيات الخيرية": خطاب العرش ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية
-
نقابة المحامين الأردنيين: لن نعترف بأي إجراء صادر عن الكيان الصهيوني
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا
-
الملاكم المشاعلة يضمن ميدالية للأردن بدورة الألعاب الآسيوية