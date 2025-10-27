الوحدات يضمن التأهل لدوري المحترفين في كرة السلة عبر بوابة الفيصلي

11:07 م

الوكيل الإخباري- تمكن فريق الوحدات من تحقيق انتصار مثير على الفيصلي في الدوري التصنيفي لكرة السلة، بعد مباراة حماسية انتهت بنتيجة 58 مقابل 55، في لقاء أذهل جماهير الفريقين وحافظ على الروح التنافسية العالية التي تعرف بها مواجهات الفريقين.





ورغم سيطرة الفيصلي على المباراة طوال ثلاثة أشواط، تمكن الوحدات من قلب النتيجة في الشوط الأخير ليحقق المفاجأة ويضمن تأهله لدوري المحترفين، وسط تفاعل جماهيري كبير ملأ القاعة بأصوات التشجيع والهتافات المستمرة حتى صافرة النهاية.



وأشار متابعون إلى أن لقاءات الوحدات والفيصلي في كرة السلة بدأت تضاهي المنافسة الكروية بين الفريقين، ما يعكس شغف الجماهير الأردنية بالرياضات المختلفة وارتفاع مستوى التنافس بين الفرق الكبرى.