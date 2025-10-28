غوتيريش يطالب الاطراف السودانية المتحاربة بالعمل على تسوية تفاوضية

ودعا غوتيريش في بيان صدر باسمه إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، معربا عن شعوره بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الفاشر، شمال ولاية دارفور، في السودان.
وقال إنه على مدى أكثر من ثمانية عشر شهرًا، كانت الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور مركزًا للمعاناة - حيث حوصر مئات الآلاف من المدنيين بسبب الحصار المتزايد من قبل قوات الدعم السريع، مع وفاة العديد يوميًا بسبب سوء التغذية والأمراض والعنف.
وفي هذا السياق، دان غوتيريش بشدة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، بما في ذلك الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وكذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والهجمات ذات الدوافع العرقية وسوء المعاملة.
ودعا مُجددًا إلى وقف الحصار فورًا، وتأمين توصيل المساعدات الإنسانية بسرعة وبشكل غير معرقَل، وضمان الوصول لجميع المدنيين المحتاجين، معربا عن شعوره بقلق عميق من استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مما يزيد من الوضع مأساوية في البلاد.
