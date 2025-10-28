الثلاثاء 2025-10-28 09:56 ص
 

غوتيريش يطالب الاطراف السودانية المتحاربة بالعمل على تسوية تفاوضية

غوتيريش
غوتيريش
 
الثلاثاء، 28-10-2025 07:51 ص

الوكيل الإخباري-    حث أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط فوراً مع مبعوثه الشخصي إلى السودان، رمتان لعمامرة، واتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو تسوية تفاوضية.

اضافة اعلان


ودعا غوتيريش في بيان صدر باسمه إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، معربا عن شعوره بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في الفاشر، شمال ولاية دارفور، في السودان.


وقال إنه على مدى أكثر من ثمانية عشر شهرًا، كانت الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور مركزًا للمعاناة - حيث حوصر مئات الآلاف من المدنيين بسبب الحصار المتزايد من قبل قوات الدعم السريع، مع وفاة العديد يوميًا بسبب سوء التغذية والأمراض والعنف.


وفي هذا السياق، دان غوتيريش بشدة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، بما في ذلك الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وكذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والهجمات ذات الدوافع العرقية وسوء المعاملة.


ودعا مُجددًا إلى وقف الحصار فورًا، وتأمين توصيل المساعدات الإنسانية بسرعة وبشكل غير معرقَل، وضمان الوصول لجميع المدنيين المحتاجين، معربا عن شعوره بقلق عميق من استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مما يزيد من الوضع مأساوية في البلاد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2410 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 716 طنا، والورقيات 267 طنا.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

ل

منوعات وفاة رضيع ألقته شقيقته من الطابق الرابع في روسيا

امانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية

خاص بالوكيل أمانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة بحادث دهس في عمان

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على طريق المطار

إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري

أخبار محلية وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري

الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة

فلسطين الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة

اصابات بحادث سير بين باصين في اربد

أخبار محلية اصابات بحادث سير بين باصين في اربد - صور



 
 





الأكثر مشاهدة