القسام تسلم جثمان أسير إسرائيلي

وبذلك تكون كتائب القسام قد سلمت 19 جثمانا منذ وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، لا يزال هناك 12 جثمانا في غزة، لكن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن ضعف الإمكانات يعرقل انتشال البقية.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلام العبري ينشر مشاهد حديثة للسنوار أثناء تجوله في غزة أثناء القتال
-
"القسام": سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها الليلة
-
حماس: صعوبات تعرقل استكمال انتشال رفات الإسرائيليين من غزة
-
إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة
-
"أمك هي الناطقة باسم حماس".. مشادة حامية بين بن غفير ونائبة في الكنيست
-
ضبط زيت زيتون مغشوش في الخليل ونابلس
-
مصابون باستهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس
-
حادثة أمنية خطيرة بالجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار