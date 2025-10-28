القسام تسلم جثمان أسير إسرائيلي

الثلاثاء 2025-10-28 07:53 ص
 

الثلاثاء، 28-10-2025 06:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وبذلك تكون كتائب القسام قد سلمت 19 جثمانا منذ وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، لا يزال هناك 12 جثمانا في غزة، لكن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن ضعف الإمكانات يعرقل انتشال البقية.
 
 
