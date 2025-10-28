طوكيو وواشنطن توقعان اتفاقية لإطلاق "عصر ذهبي جديد" في التحالف الثنائي

الوكيل الإخباري- شهدت طوكيو توقيع اتفاقية تاريخية بين اليابان والولايات المتحدة لإطلاق "عصر ذهبي جديد" في علاقات التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

اضافة اعلان