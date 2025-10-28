طوكيو وواشنطن توقعان اتفاقية لإطلاق "عصر ذهبي جديد" في التحالف الثنائي

يأتي هذا التوقيع خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية لليابان التي تستمر ثلاثة أيام، والتي شملت اجتماعاً مهماً مع الإمبراطور الياباني ناروهيتو يوم الاثنين.
ووقّع ترامب وتاكايتشي اتفاقية مشتركة تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.
وأكد البيت الأبيض أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سلاسل توريد هذه المعادن الأساسية، من خلال معالجة السياسات غير السوقية وممارسات التجارة غير العادلة التي تهدد استقرار الإمدادات.
ويأتي هذا الإطار المشترك ليؤسس لتعاون وثيق بين البلدين، إذ أشار البيت الأبيض إلى أنه في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع، تعتزم كلٌّ من اليابان والولايات المتحدة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المشاريع الهادفة إلى إنتاج المنتج النهائي للمعادن، لتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول الأخرى ذات التفكير المماثل.
