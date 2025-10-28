الثلاثاء 2025-10-28 09:56 ص
 

طوكيو وواشنطن توقعان اتفاقية لإطلاق "عصر ذهبي جديد" في التحالف الثنائي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الياباني سانايه تاكايشي
 
الثلاثاء، 28-10-2025 08:09 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت طوكيو توقيع اتفاقية تاريخية بين اليابان والولايات المتحدة لإطلاق "عصر ذهبي جديد" في علاقات التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

تم بث مراسم التوقيع مباشرة عبر القنوات التلفزيونية اليابانية، حيث شارك في التوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الياباني سانايه تاكايشي.

يأتي هذا التوقيع خلال زيارة الرئيس ترامب الرسمية لليابان التي تستمر ثلاثة أيام، والتي شملت اجتماعاً مهماً مع الإمبراطور الياباني ناروهيتو يوم الاثنين.

ووقّع ترامب وتاكايتشي اتفاقية مشتركة تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأكد البيت الأبيض أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سلاسل توريد هذه المعادن الأساسية، من خلال معالجة السياسات غير السوقية وممارسات التجارة غير العادلة التي تهدد استقرار الإمدادات.

ويأتي هذا الإطار المشترك ليؤسس لتعاون وثيق بين البلدين، إذ أشار البيت الأبيض إلى أنه في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقيع، تعتزم كلٌّ من اليابان والولايات المتحدة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المشاريع الهادفة إلى إنتاج المنتج النهائي للمعادن، لتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول الأخرى ذات التفكير المماثل.

 
 
