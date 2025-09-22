رئيس الجامعة الأردنية يدعو الجامعات للتعاون بمواجهة التطور المتسارع بتقنيات الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الأولى لشعوب العالم المنعقدة في المركز التجاري العالمي بموسكو في روسيا، وتنظمها جمعية شعوب العالم الاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية، بحضور أكثر من 2500 شخصية ثقافية ودبلوماسية وسياسية وتجارية ممثلين عن 150 دولة حول العالم.
وتحدث عبيدات خلال حضوره مائدة مستديرة اجتمع حولها عدد من رؤساء الجامعات العربية والعالمية بعنوان "التعاون الدولي: العلم والتعلم"، حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الجامعات والتعليم والبحث العلمي، مشددًا على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الجامعة الأردنية من جانبها؛ ماضية إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف برامجها الأكاديمية، كما تعمل بكل حرص ومواظبة على تطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية فيها وتدريبهم، ليتمكنوا من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بمنتهى الكفاءة، وذلك في ظل التطور المتسارع للتقنيات الذكية، لا سيما مع ظهور "الحوسبة الكمومية" وما يرافقها من مفاهيم جديدة مثل التفكير الاصطناعي.
وأوصت فعاليات القمة بضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكثيف الجهود لتبادل الخبرات والمعرفة، بما يواكب المستجدات العالمية، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستقبل التعليم العالي، ويفتح آفاقًا واسعة أمام إنتاج المعرفة وتطبيقاتها العملية.
