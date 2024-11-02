رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي معان والطفيلة

وأكد أهمية مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، التي بموجبها يتم إقامة فروعٍ للمصانعِ والشركات في مختلف المحافظات ومناطق البادية، بما يحقق طموحات الشباب في توفير فرص العمل التي تتلاءم مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.
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