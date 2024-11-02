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رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي معان والطفيلة

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية
العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية
السبت، 02-11-2024 06:29 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، عددا من مشاريع المبادرات الملكية، في محافظتي معان والطفيلة، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً للتوجيهات الملكية، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع وجهاء وأبناء المحافظتين.

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وقال العيسوي في تصريحات صحفية، إن مشاريع المبادرات الملكية، التي يتم تنفيذها في جميع محافظات المملكة ومنها محافظتا الطفيلة ومعان، تركز على دعم المشاريع التنموية الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ودعم المرأة وتفعيل طاقات أبنائها وبناتها لخدمة مجتمعاتهم المحلية.


وأكد أهمية مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، التي بموجبها يتم إقامة فروعٍ للمصانعِ والشركات في مختلف المحافظات ومناطق البادية، بما يحقق طموحات الشباب في توفير فرص العمل التي تتلاءم مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.

 

 

 

 
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