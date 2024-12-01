رئيس الوزراء: لن نقبل بمقايضات على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم

وأوضح حسان، خلال إلقائه البيان الوزاري أمام مجلس النواب، اليوم الأحد أن هذه الحكومة جاءت بتكليف ملكي سامٍ وملزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم، لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط.
وكشف رئيس الوزراء عن توجه الحكومة العام المقبل لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات تمهيدا للانتخابات البلدية.
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