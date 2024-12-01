رئيس الوزراء: لن نقبل بمقايضات على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولذلك لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية، على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم.

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وأوضح حسان، خلال إلقائه البيان الوزاري أمام مجلس النواب، اليوم الأحد أن هذه الحكومة جاءت بتكليف ملكي سامٍ وملزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم، لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط.