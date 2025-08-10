رئيس الوزراء يتفقد مركز صحي محيّ الأولي في المزار الجنوبي

01:13 م

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان مركز صحي محيّ الأولي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، ويوجه بتزويده بالكوادر الطبية التي يحتاجها وتوفير الأدوية لتعزيز الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وبإجراء الصيانة اللازمة له. اضافة اعلان





