وزير الداخلية يزور مديرية قضاء حسبان

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، مديرية قضاء حسبان، واجتمع بمدير القضاء والعاملين في المديرية.

وأكد الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تحقيق متطلبات الصحة والسلامة العامة في مختلف مناطق القضاء.