وزير الداخلية يزور مديرية قضاء حسبان

وأكد الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تحقيق متطلبات الصحة والسلامة العامة في مختلف مناطق القضاء.
وشدد على أهمية متابعة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي
-
الدفاع المدني يحذّر مجدداً من مخاطر تنظيف الآبار بالطرق التقليدية حفاظاً على الأرواح
-
تخريج المشاركين بالبرنامج التدريبي المهني لنزلاء مركز علاج الإدمان /مركز اصلاح بيرين
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط
-
الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة
-
العيسوي: القدس ستبقى في وجدان الملك والأردنيين ولا مساومة على الثوابت الوطنية
-
ترجيح انخفاض اسعار زيت الزيتون في الاردن .. هذا سعر التنكة
-
وزارة التربية: استحداث 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني العام المقبل