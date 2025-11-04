الثلاثاء 2025-11-04 05:27 م
 

وزير الداخلية يزور مديرية قضاء حسبان

الثلاثاء، 04-11-2025 04:36 م

الوكيل الإخباري-    زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، مديرية قضاء حسبان، واجتمع بمدير القضاء والعاملين في المديرية.

وأكد الفراية ضرورة تطوير الأداء الإداري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تحقيق متطلبات الصحة والسلامة العامة في مختلف مناطق القضاء.


وشدد على أهمية متابعة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية.

 
 
