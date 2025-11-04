الثلاثاء 2025-11-04 05:27 م
 

تخريج المشاركين بالبرنامج التدريبي المهني لنزلاء مركز علاج الإدمان /مركز اصلاح بيرين

الثلاثاء، 04-11-2025 04:29 م
الوكيل الإخباري-   احتفلت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الثلاثاء، بتخريج نزلاء مركز علاج الإدمان المشاركين في البرنامج المهني التدريبي، الذي نُفذ بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، في مركز إصلاح وتأهيل بيرين، بحضور مدير الإدارة العميد فلاح المجالي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة.اضافة اعلان


ويأتي تنفيذ هذا البرنامج امتداداً للنهج الإصلاحي والإنساني الشامل الذي تنتهجه مديرية الأمن العام، ضمن رؤيتها في تطوير منظومة العمل الإصلاحي، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، بما يعزز من قدرات النزلاء، ويمكّنهم من إعادة الاندماج في المجتمع بصورة إيجابية بعد انتهاء محكومياتهم.

وشارك في البرنامج (67) نزيلاً من مركز علاج الإدمان، حيث تلقّوا سلسلة من الدورات وورش العمل المتخصصة في مجالات إدارة المشاريع الصغيرة والمهن الحرفية، بما يمنحهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، ويعزز ثقتهم بأنفسهم خلال مرحلة التعافي، ويفتح أمامهم آفاق حياة جديدة.
 
 
