تخريج المشاركين بالبرنامج التدريبي المهني لنزلاء مركز علاج الإدمان /مركز اصلاح بيرين

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج امتداداً للنهج الإصلاحي والإنساني الشامل الذي تنتهجه مديرية الأمن العام، ضمن رؤيتها في تطوير منظومة العمل الإصلاحي، وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، بما يعزز من قدرات النزلاء، ويمكّنهم من إعادة الاندماج في المجتمع بصورة إيجابية بعد انتهاء محكومياتهم.
وشارك في البرنامج (67) نزيلاً من مركز علاج الإدمان، حيث تلقّوا سلسلة من الدورات وورش العمل المتخصصة في مجالات إدارة المشاريع الصغيرة والمهن الحرفية، بما يمنحهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، ويعزز ثقتهم بأنفسهم خلال مرحلة التعافي، ويفتح أمامهم آفاق حياة جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي
-
الدفاع المدني يحذّر مجدداً من مخاطر تنظيف الآبار بالطرق التقليدية حفاظاً على الأرواح
-
وزير الداخلية يزور مديرية قضاء حسبان
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار العسكري البريطاني للشرق الأوسط
-
الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة
-
العيسوي: القدس ستبقى في وجدان الملك والأردنيين ولا مساومة على الثوابت الوطنية
-
ترجيح انخفاض اسعار زيت الزيتون في الاردن .. هذا سعر التنكة
-
وزارة التربية: استحداث 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني العام المقبل