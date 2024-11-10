رئيس الوزراء يلتقي مستثمرين واقتصاديين

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان لمستثمرين واقتصاديين، إن "التحديث الاقتصادي هو رؤية جلالة الملك، جميعنا ساهم فيها، فنحن أصحاب مشروع واحد، شاركنا في بلورته وسننجزه معا"، وذلك في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الأحد.

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وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على العمل بروح الشَّراكة والتَّكامل مع القطاع الخاص، لإنجاز رؤية التَّحديث الاقتصادي التي شاركت في بنائها كلُّ القطاعات المعنية وكذلك معظم الفريق الاقتصادي في الحكومة.



وأضاف حسَّان: سنعمل في إطار جدول زمني محدَّد بأولويات ونتائج واضحة وبرنامج عمل مشترك، مؤكّداً أنَّ "كلّ يوم ضروري لإحداث التقدُّم"، وأنَّ الفريق الحكومي يعمل بنفس الوتيرة وبانسجام تامّ لتنفيذ متطلَّبات الرُّؤية.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ القطاع الخاص تحمَّل الكثير من الظُّروف والمتغيِّرات التي تشكّل تحدياً لأي دولة مهما كان اقتصادها قويَّاً، لافتاً إلى أنَّ التحدِّيات مستمرَّة "وواجهنا ما هو أشدّ وأصعب منها خلال السَّنوات الماضية، وفي جميع الأحوال نعمل على مضاعفة الجهود؛ لأنَّ التحدِّيات تتطلَّب جهود الجميع دون تردد، والخروج بحلول استثنائيَّة".



وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تعمل على أولويَّتين استراتيجيَّتين تتمثَّلان بزيادة الاستثمارات لتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية، وتخفيف كُلف خدمة المديونيَّة الخارجيَّة على المدى المتوسط.



وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ أمامنا الكثير من الفرص التي تدعو للتَّفاؤل، مشيراً في هذا الصَّدد إلى أنَّ مشروع النَّاقل الوطني يسير في مساره الصَّحيح، وأنَّ مشروع السّكك الوطنيَّة الذي يربط العقبة بمحافظة معان وبجنوب البحر الميّت وسيفتح كلاهما مجالات واسعة لقطاعات الصناعة والتعهدات والطَّاقة.



ولفت إلى أنَّ هذه المشاريع مموَّلة بالاستثمار الخارجي، وهي متاحة أمام الاستثمار المحلي ليكون شريكاً أساسيَّاً فيها، إلى جانب مشاريع البنى التحتية الأخرى.