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رئيس الوزراء يوجه لوضع خطة تفصيلية لصيانة وتطوير مدينة الحسين للشباب

جعفر حسان
جعفر حسان
الأحد، 02-03-2025 03:41 م

الوكيل الإخباري-   اطلع رئيس الوزراء جعفر حسان الأحد، على واقع المنشآت والمرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، وذلك في إطار الإعداد لتطويرها، إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية.

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وأوعز رئيس الوزراء إلى وزارة الشباب بوضع خطة تفصيلية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، تتضمن الأولويات اللازمة لصيانة منشآت ومرافق مدينة الحسين للشباب، ووفق الإمكانات المتاحة، على أن يتم إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة لتشمل: قصر الثقافة، وستاد عمان الدولي، وصالة الأمير راشد، وصالة الأمير حمزة، والمسبح الأولمبي، ليتم إتمامها خلال العام الحالي وعام 2026.


كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إدامة أعمال الصيانة الضرورية والدورية لجميع المنشآت والمرافق من ملاعب وصالات رياضية ومسابح وأماكن ترفيهية؛ وبما يضمن استدامة تقديم خدماتها لمختلف الفئات، واستضافة الأحداث الرياضية والشبابية المحلية والدولية بأبهى صورة.


وتفقد رئيس الوزراء، يرافقه وزير الشباب، مرافق مدينة الحسين للشباب المختلفة، كما استمع لإيجاز قدمه مدير إدارة مدينة الحسين للشباب، بحضور الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، والأمين العام لللجنة الأولمبية، والأمين العام لوزارة الشباب بالوكالة، حول أبرز الاحتياجات والمتطلبات لتطوير المرافق الرياضية في المدينة.


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه الحكومة نهاية كانون الثاني الماضي لإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم لخدمة قطاع الرياضة والشباب في المملكة، بالإضافة إلى تطوير المرافق الرياضية في مدينة الحسين للشباب، أولى المدن الرياضية في الأردن، والاستمرار في تطوير المرافق الرياضية الأخرى في العاصمة وباقي المحافظات.

 
gnews

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