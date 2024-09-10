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رئيس مجلس الأعيان يُدلي بصوته في "بدو الوسط"

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز
الثلاثاء، 10-09-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري-    أدلى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بصوته في الانتخابات النيابية لمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة أم العمد التابعة لدائرة بدو الوسط.

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وتحدث الفايز في تصريحات، حول أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن عملية الاقتراع والتصويت حق كفله الدستور للمواطن.


ودعا الناخبين إلى اختيار ممثليهم عنهم في البرلمان المقبل على قاعدة الأقدر والأكفاء بعيدا عن حسابات المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية.


وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الوطن بسبب الأوضاع المحيطة به، تحتاج من الجميع تحمل المسؤولية وخاصة شباب الوطن وشاباته، المدعوين لاختيار مجلس نواب يكون قويا وقادرا على تحمل المسؤولية الوطنية، ويكون بذات الوقت سندا وعونا لجلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية وتصديه لسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وأطماعها التوسعية والعدوانية.


وثمن الفايز جهود الهيئة المستقلة للانتخاب وجميع الجهات المعنية بسلامة سير العملية الانتخابية، من أجل توفير جميع الاحتياجات اللازمة التي تمكن الناخبين من الاقتراع والتصويت بسهولة ويسر.

 
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