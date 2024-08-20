رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور البريد الأردني

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لشركة البريد الأردني، على متحف الطوابع البريدية والوثائق الرسمية في الشركة.

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