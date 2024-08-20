رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور البريد الأردني

وبحسب بيان للشركة، جال الدكتور حجازي، في المتحف، برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومديرها بالوكالة هنادي الطيب، للاطلاع على الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة وصولا إلى المملكة.
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