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رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور البريد الأردني

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الثلاثاء، 20-08-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-  اطلع رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لشركة البريد الأردني، على متحف الطوابع البريدية والوثائق الرسمية في الشركة.

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وبحسب بيان للشركة، جال الدكتور حجازي، في المتحف، برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومديرها بالوكالة هنادي الطيب، للاطلاع على الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق المناسبات والمواقع التاريخية منذ تأسيس الإمارة وصولا إلى المملكة.

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