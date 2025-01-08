"رجال الأعمال" تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير الهندي لدى المملكة، مانيش تشوهان، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وفرص الشراكة الاقتصادية الجديدة.

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