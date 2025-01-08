 
الأربعاء 2025-01-08 05:43 م
 

"رجال الأعمال" تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
الأربعاء، 08-01-2025 04:58 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مع السفير الهندي لدى المملكة، مانيش تشوهان، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وفرص الشراكة الاقتصادية الجديدة.

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وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، أكد الطباع، أهمية بناء تعاون اقتصادي متطور يحقق المصالح المشتركة في ظل ما يجمع الأردن والهند من علاقات مميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة.

 
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