"رجال الأعمال" تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، أكد الطباع، أهمية بناء تعاون اقتصادي متطور يحقق المصالح المشتركة في ظل ما يجمع الأردن والهند من علاقات مميزة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة.
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