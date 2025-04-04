الجمعة 2025-04-04 04:27 م
 

زراعة البادية الشمالية الغربية تطلق إرشادات لمكافحة حشرة قطن الزيتون

حشرة قطن الزيتون
حشرة قطن الزيتون
 
الجمعة، 04-04-2025 03:59 م
الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، مزارعي الزيتون لاتباع الإرشادات والإجراءات السليمة لمكافحة حشرة بسيلا الزيتون والمعروفة بحشرة قطن الزيتون.اضافة اعلان


وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المكافحة الحيوية لهذه الحشرة تتم باستخدام زيت النيم والصابون وهي من الطرق الآمنة والفاعلة للمكافحة قبل أن تبدأ الحشرة بإفراز المادة الشمعية التي تعمل على حمايتها، ويمكن استخدام المبيدات البايروثريدية في حال إفراز المادة الشمعية.

ولفتت المديرية إلى أنه يفضل المكافحة بالطرق الطبيعية والحيوية، ولكن في حال سوء الإصابة فيجب اللجوء إلى المبيدات، مع الانتباه إلى عدم الإفراط باستخدامها.

وأوضحت المديرية أن ضرر حشرة بسيلا يتضمن ضررًا مباشرًا، حيث تتغذى الحشرة على البراعم الزهرية، مما يؤدي إلى جفاف الأزهار وتساقطها في حين يأتي ضررها غير المباشر، جراء إفراز كمية كبيرة من الشمع، مما يعيق التلقيح في الأزهار، ويؤدي إلى عقمها، ما ينجم عنه قلة المحصول. وأكدت أن حشرة البسيلا منتشرة في كل موسم وتظهر مع الرطوبة المرتفعة.
 
gnews

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