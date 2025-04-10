الخميس 2025-04-10 09:17 م
 

زراعة الكورة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون

الزيتون
الزيتون
 
الخميس، 10-04-2025 08:54 م

الوكيل الإخباري-    دعت مديرية زراعة لواء الكورة المزارعين إلى حماية أشجار الزيتون من مرض سل الزيتون، وهو مرض بكتيري يتسبب في تكوين أورام على الأغصان، ما يؤثر سلبًا على نمو الأشجار وإنتاجها.

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وأوضحت شعبة الإرشاد الزراعي في المديرية أن الإصابة بالمرض يمكن أن تحدث بسبب الجروح الناتجة عن التقليم وسقوط الأوراق، وأيضًا أثناء جني الثمار، خاصة عند استعمال الأعمدة أو السلالم.


وأكدت أن المرض ينتقل عبر الأمطار، حيث تسهم البكتيريا في انتقالها من الأجزاء المصابة إلى السليمة، وأن ذبابة الزيتون تلعب دورًا هامًا في نقل العدوى. بالإضافة إلى ذلك، أدوات التقليم غير المعقمة قد تساهم في انتقال العدوى بين الأشجار، والشتلات المصابة تعتبر مصدرًا رئيسيًا للمرض.

 
gnews

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