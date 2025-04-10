زراعة الكورة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الكورة المزارعين إلى حماية أشجار الزيتون من مرض سل الزيتون، وهو مرض بكتيري يتسبب في تكوين أورام على الأغصان، ما يؤثر سلبًا على نمو الأشجار وإنتاجها.

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وأوضحت شعبة الإرشاد الزراعي في المديرية أن الإصابة بالمرض يمكن أن تحدث بسبب الجروح الناتجة عن التقليم وسقوط الأوراق، وأيضًا أثناء جني الثمار، خاصة عند استعمال الأعمدة أو السلالم.