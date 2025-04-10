زراعة الكورة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون

وأوضحت شعبة الإرشاد الزراعي في المديرية أن الإصابة بالمرض يمكن أن تحدث بسبب الجروح الناتجة عن التقليم وسقوط الأوراق، وأيضًا أثناء جني الثمار، خاصة عند استعمال الأعمدة أو السلالم.
وأكدت أن المرض ينتقل عبر الأمطار، حيث تسهم البكتيريا في انتقالها من الأجزاء المصابة إلى السليمة، وأن ذبابة الزيتون تلعب دورًا هامًا في نقل العدوى. بالإضافة إلى ذلك، أدوات التقليم غير المعقمة قد تساهم في انتقال العدوى بين الأشجار، والشتلات المصابة تعتبر مصدرًا رئيسيًا للمرض.
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