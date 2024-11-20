زراعة لواء الوسطية تعلن عن بدء موسم انتاج فطر الأجاراكس

وقال مدير زراعة اللواء المهندس قتيبة عبيدات خلال الفعاليات التي حضرها مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي وعدد من أهالي اللواء وعدد من الجالية الصينية إن الوزارة تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في المجال الزراعي واستدامته في المناطق الريفية، وتقديم الدعم الفني لرواد الأعمال من المزارعين والشباب المبادرين.
وأكد أن المشاريع الريادية تشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي بما تتميز به من قدرة عالية على توفير فرص العمل.
من جانبها، ثمنت مديرة المؤسسة حاضنة الوسطية ندى العزام، جهود شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة لواء الوسطية، مشيرة إلى أن اللواء يتميز بتوافر وتنوع المقومات الزراعية فيه.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للمؤسسة صالح أبو غنيم أهمية إقامة مشروعات إنتاجية غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الفرص للباحثين
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