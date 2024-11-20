زراعة لواء الوسطية تعلن عن بدء موسم انتاج فطر الأجاراكس

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة لواء الوسطية، اليوم الأربعاء، عن بدء موسم إنتاج فطر الأجاراكس في مزرعة حاضنة الوسطية.

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وقال مدير زراعة اللواء المهندس قتيبة عبيدات خلال الفعاليات التي حضرها مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي وعدد من أهالي اللواء وعدد من الجالية الصينية إن الوزارة تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في المجال الزراعي واستدامته في المناطق الريفية، وتقديم الدعم الفني لرواد الأعمال من المزارعين والشباب المبادرين.



وأكد أن المشاريع الريادية تشكل قيمة مضافة للقطاع الزراعي بما تتميز به من قدرة عالية على توفير فرص العمل.