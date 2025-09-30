زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون

وخلال الجولة ثمّن الدكتور أبو دنه الجهود المبذولة في الحفاظ على الموروث الثقافي والأثري، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في صون التراث الإنساني المشترك.
من جهتها، أشادت السفيرة اليونانية بالمستوى المتقدم للشراكة الأردنية – اليونانية في مجال صيانة المواقع الأثرية، وما تشكله من قيمة حضارية وسياحية.
