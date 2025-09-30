الأربعاء 2025-10-01 01:25 ص
 

زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون

زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون
زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون
 
الثلاثاء، 30-09-2025 11:51 م
الوكيل الإخباري-   اطلع مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنه خلال زيارة رسمية لموقعي مار إلياس الأثري وقلعة عجلون برفقة المطران خريستوفوروس وسفيرة اليونان لدى المملكة إيريني ريغا، على سير أعمال الترميم التي تنفذها البعثة اليونانية في الموقعين.اضافة اعلان


وخلال الجولة ثمّن الدكتور أبو دنه الجهود المبذولة في الحفاظ على الموروث الثقافي والأثري، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في صون التراث الإنساني المشترك.

من جهتها، أشادت السفيرة اليونانية بالمستوى المتقدم للشراكة الأردنية – اليونانية في مجال صيانة المواقع الأثرية، وما تشكله من قيمة حضارية وسياحية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة الشاي الأسود يحمي قلبك.. لكن بكمية غير متوقعة

زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير للغاية"

عربي ودولي زيلينسكي: الوضع في محطة زابوريجيا "خطير للغاية"

عغ

عربي ودولي ليبيا.. أهالي ضحايا فيضان درنة يطالبون بإنصاف قضائي وتعويضات عادلة

بن غفير: اتفاق غزة خطير ومليء بالثغرات

فلسطين بن غفير: اتفاق غزة خطير ومليء بالثغرات

إعلام عبري يتساءل: هل تتجه إسرائيل نحو اضطراب سياسي؟

فلسطين إعلام عبري يتساءل: هل تتجه إسرائيل نحو اضطراب سياسي؟

أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا

عربي ودولي أمين عام حلف الناتو يبتكر ذريعة جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا

ب

عربي ودولي مصر تحقق 9 مليار دولار من عائدات السياحة في أقل من عام

زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون

أخبار محلية زيارة رسمية للاطلاع على ترميم مار إلياس وقلعة عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة