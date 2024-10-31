زيارة مفاجئة لرئيس الجامعة الأردنيّة

01:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708380 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قام رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات الّذي رافقه الأساتذة نوّاب الرّئيس لشؤون الكليّات العلميّة الدكتور أشرف أبو كركي، ونائبه للشّؤون الإداريّة والماليّة الدكتور زياد حوامدة، ونائبه لشؤون الكليّات الإنسانيّة الدكتورة ناهد عميش، ونائبه لشؤون التّصنيفات العالميّة والاعتماد الدّوليّ الدكتور فالح السواعير، ونائب الرئيس/رئيس الجامعة فرع العقبة الدكتور نزيه البطوش، بزيارة مفاجئة إلى حرم الجامعة الأردنيّة/ فرع العقبة. اضافة اعلان





ووجّه عبيدات أثناء الزّيارة الّتي جاءت إشارةً إلى متابعة الاطّلاع على الواقع الأكاديميّ والخدميّ الّذي تقدّمه الجامعة لطلبتها، بضرورة الاهتمام بالمرافق المختلفة في فرع العقبة، من حيث تجهيزُ القاعات، وعددُ المقاعد، وغيرها من الخدمات، سواء داخل القاعات الدّراسيّة، أو خارجها.



وشدّد عبيدات على ضرورة المضي قدمًا في تطوير مسيرة الجامعة الأردنيّة - فرع العقبة، وتعزيز دورها؛ ترجمةً للرّسالة المستندة إلى التّوجيهات الملكيّة السّامية في استمرار جهود "أردنيّة العقبة" في إحداث نهضة تعليميّة في إقليم الجنوب سيّما مدينة العقبة.



وتفقّد عبيدات أثناء زيارته عددًا من مرافق الجامعة، مثل العيادة الطّبّيّة، وقسمَيْ الصّيانة والتّدقيق، وشعبة اللّوازم والعطاءات، وشعبة القَبول والتّسجيل، واطّلع على جهود العاملين فيها، مؤكّدًا ضرورة تحسين خطط العمل، وإنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وتذليل العقبات أمام الطلبة، والارتقاء بالأداء الأكاديميّ والتعليميّ في الفرع.



وأوعز عبيدات إلى القائمينَ على دائرة القَبول التّسجيل في فرع العقبة بالحرص على شؤون الطّلبة، وإنجاز مهامّهم ذات الصّلة، وزيادة عدد الشّعب ذات الإقبال العالي، كما استمع إلى ملاحظات العاملين في فرع العقبة مشدّدًا على تقديم أفضل الخدمات الّتي يستحقّها الطّلبة.