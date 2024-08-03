سماوي يكرم التهامي ضمن فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الاخباري - شهدت الساحة الرئيسية في مهرجان جرش بدورته ٣٨ أمسية روحانية للمنشد المصري ياسين التهامي الذي أضفى بطابعه الفريد جواً من السكينة والروحانية على الحفل.



يعتبر التهامي أحد أبرز المنشدين في العالم العربي، وقد نجح في نقل الجمهور إلى عالم من السمو الروحي والوجداني من خلال أدائه المميز للموشحات والأناشيد .