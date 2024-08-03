سماوي يكرم التهامي ضمن فعاليات مهرجان جرش

يعتبر التهامي أحد أبرز المنشدين في العالم العربي، وقد نجح في نقل الجمهور إلى عالم من السمو الروحي والوجداني من خلال أدائه المميز للموشحات والأناشيد .
في ختام الأمسية كرّم مدير المهرجان أيمن سماوي المنشد ياسين التهامي حيث أثرى الساحة الفنية بروحانيته وإبداعه، وأضاف لمسة خاصة على الساحة الرئيسية للمهرجان.
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