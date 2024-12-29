صانع محتوى أردني شهير: هذا ما طلبه مني نظام الأسد !

وأكد حطاب، وفقًا لحديثه، أن الطلب جاء لإظهار سوريا بالشكل الجميل بعيدًا عن القصص المؤلمة التي يعيشها الشعب السوري في ظل نظام الأسد.
وعند سؤال جو حطاب من قبل أحد الأشخاص لدى زيارته لسوريا حديثًا: "ليش كنت ترفض دعواتهم من قبل لزيارة سوريا؟"، ليجيب حطاب: "ما بدي أروج لنظام فاسد... قاتل... هجر نص الشعب... الكل بعرف إنو أنا إذا جيت لهون في أصدقاء إلي كثر سوريين عايشين بأوروبا، وهيك كأني بدعس على جراحهم لما أروح أصور وأروج للنظام."
وتابع كاشفًا ما طلبه منه النظام السوري القديم: "كانوا يقولوا لي تعال بس صور الأكل، لا تحكي سياسة... لا، أنت مجرد صورت وبينت جمال الدولة وإنو الناس عايشة بسلام. في ناس معتقلين، كيف بدك تروج للنظام؟ هاد واجبي كصانع محتوى."
يُذكر أن جو حطاب هو شاب أردني الجنسية وُلد في 18 مارس 1990 . بدأ حياته كأي شاب طموح يسعى لتحقيق ذاته، ولكنه سرعان ما دخل عالم صناعة المحتوى ليصبح أحد أبرز الأسماء في هذا المجال. اشتهر بفضل مغامراته ورحلاته حول العالم التي يشاركها مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يسلط الضوء على ثقافات الشعوب المختلفة بأسلوب مشوق ومميز.
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