صحة إربد تنقل مراكز صحية إلى مواقع بديلة

الوكيل الإخباري- قال مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني، إن المديرية بدأت بتنفيذ خطة صيانة شاملة بتمويل من منظمة الصحة العالمية؛ لبعض المراكز الصحية بمحافظة إربد المملوكة لوزارة الصحة، حيث ستنقل الخدمة الصحية فيها الى مراكز أخرى مؤقتا؛ لتنفيذ أعمال الصيانة، لضمان تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأضاف بني هاني في تصريح اليوم الأربعاء، إن الهدف من أعمال الصيانة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن أعمال الصيانة بدأت في عدد من المراكز ضمن المرحلة الأولى.



وأشار إلى أن مديرية صحة اربد قامت بتحويل مراجعي مركز صحي الرازي بلواء قصبة إربد الى مراكز المغير وبشرى وسال الأولي لتلقي الخدمة الصحية بعد بدء أعمال الصيانة في مركز صحي الرازي.



وأشار الى بدء أعمال الصيانة في مركز صحي الصريح بلواء بني عبيد، حيث نقلت الخدمة العلاجية إلى جمعية الصريح للإصلاح الثقافي، فيما جرى نقل خدمة الأسنان في مركز الحصن، وفي منطقة النعيمة، نقلت الخدمات الصحية إلى نادي النعيمة، و نُقلت خدمة الأسنان التخصصية إلى مركز صحي الحصن.



وأضاف، كما بدأت أعمال الصيانة في مركز صحي كفرسوم بلواء بني كنانة، وجرى نقل الخدمة إلى جمعية كفرسوم الخيرية، وفي لواء الكورة، أشار بني هاني إلى أن المديرية ستضع خطة لصيانة مركز صحي جديدة الأولي، ومركز دير أبي سعيد الشامل، ومركز كفر الماء الأولي.



واوضح أن هذه هي المرحلة الأولى من الخطة، وستشمل لاحقاً المراكز كافة التي تحتاج إلى صيانة والمملوكة لوزارة الصحة في إربد.



ودعا بني هاني المواطنين إلى استخدام تطبيق "حكيمي" الخاص بالأدوية، لتسهيل حصولهم على خدمة الدواء (طلب الأدوية المكررة شهرياً)، مؤكداً أن المديرية وضعت خطة للمراكز لتشمل كافة المساحات الجغرافية في المنطقة، وبما يضمن وصول الخدمة الصحية لكل مواطن بغض النظر عن موقعه.