صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

وأوضحت الدائرة أن قيمة الرديات التي ستقوم بصرفها تُقدّر بحوالي 22 مليون دينار، وتشمل الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها. وتأتي استكمالًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال شهر آذار، بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.
وستقوم الدائرة يوميًا، ولمدة أسبوعين، بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الإلكتروني، تُعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها إلى حسابهم البنكي المعتمد، حسب رقم الـIBAN الذي تم إدخاله من قبلهم، وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.
