الأربعاء 2025-08-13 09:55 ص
 

صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

نقود
تعبيرية0
 
الأربعاء، 13-08-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اعتبارًا من اليوم ولغاية أسبوعين، باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل التي تم استكمال تدقيقها وتوريدها للخزينة، والمتعلقة بعام 2023 وما قبله، للمكلّفين المستحقين لها من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وممّن انطبقت عليهم شروط الصرف وصحة أرقام حساباتهم البنكية.اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة أن قيمة الرديات التي ستقوم بصرفها تُقدّر بحوالي 22 مليون دينار، وتشمل الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها. وتأتي استكمالًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال شهر آذار، بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.

وستقوم الدائرة يوميًا، ولمدة أسبوعين، بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الإلكتروني، تُعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها إلى حسابهم البنكي المعتمد، حسب رقم الـIBAN الذي تم إدخاله من قبلهم، وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نقود

أخبار محلية صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

تعبيرية

أخبار محلية الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية

بلدية إربد الكبرى تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع

أخبار محلية بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع

تى

اقتصاد محلي خارطة الطريق لمحفظة قوية: استراتيجيات عمليّة للتداول في عالم سريع التغيّر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: ينبغي تصنيف العقوبات الغربية كجريمة ضد الإنسانية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية فتح باب التجنيد في الأمن العام – رابط

مبنى

أخبار محلية تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم اليوم

علم السعودية

عربي ودولي السعودية: إيقاف 30 موظفاً حكومياً حاولوا تمكين مخالفين من أداء الحج



 
 





الأكثر مشاهدة