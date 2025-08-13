صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

09:43 ص

الوكيل الإخباري- في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اعتبارًا من اليوم ولغاية أسبوعين، باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل التي تم استكمال تدقيقها وتوريدها للخزينة، والمتعلقة بعام 2023 وما قبله، للمكلّفين المستحقين لها من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وممّن انطبقت عليهم شروط الصرف وصحة أرقام حساباتهم البنكية.





وأوضحت الدائرة أن قيمة الرديات التي ستقوم بصرفها تُقدّر بحوالي 22 مليون دينار، وتشمل الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها. وتأتي استكمالًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال شهر آذار، بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.



وستقوم الدائرة يوميًا، ولمدة أسبوعين، بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الإلكتروني، تُعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها إلى حسابهم البنكي المعتمد، حسب رقم الـIBAN الذي تم إدخاله من قبلهم، وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.