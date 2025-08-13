الأربعاء 2025-08-13 03:33 م
 

أفضل 5 مناطق.. يمكن علاجها بجلسات تجميد الدهون

تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 02:12 م

الوكيل الإخباري-   تجميد الدهون هو حلّ غير جراحي للتخلص من الدهون الموضعية العنيدة التي لا تزول بالرياضة أو الحمية، ويعمل عبر تقنية علمية تُعرف بـتحلل الدهون بالتبريد.

🧊 كيف يعمل؟
يُستخدم جهاز تبريد مخصص لتجميد الخلايا الدهنية.
تموت الخلايا المجمدة تدريجياً ويتم التخلص منها طبيعياً عبر الجسم.
لا يؤثر العلاج على الجلد أو العضلات المحيطة.
لا حاجة لتخدير أو فترة نقاهة.

⏱️ مدة الجلسة والنتائج:
الجلسة: بين 35 – 60 دقيقة.
النتائج تبدأ بالظهور خلال 3 أسابيع وتكتمل في شهرين إلى 3 أشهر.
غير مخصص لإنقاص الوزن، بل لنحت مناطق محددة.

⭐ أفضل 5 مناطق لعلاج تجميد الدهون:
1. البطن:
أكثر المناطق شيوعًا.
مثالية لمن يعانين من "بروز بسيط".
يمكن نحت الجزء العلوي والسفلي أو البطن كاملًا.
2. الجانبان (الخواصر):
التخلص من "الدهون الجانبية" التي تشوّه مظهر الخصر.
نتائج فعالة ومحبوبة من الرجال والنساء.
3. الذقن المزدوج:
تقنية دقيقة لخط الفك والرقبة.
مفيدة في الحالات الناتجة عن وراثة أو ترهل وليس فقط الوزن الزائد.
4. الفخذان (داخلي/خارجي):
الفخذ الداخلي: يقلل الاحتكاك، ويمنح شكلًا أنحف.
الفخذ الخارجي: يعالج "أكياس السرج" لمظهر أكثر انسيابية.
5. أعلى الذراعين:
يخفف من مظهر "أجنحة الخفافيش".
مفيد لتحسين مظهر الذراعين مع الحفاظ على العضلات.

🔄 ماذا تتوقعين قبل وبعد الجلسة؟
قبل:
استشارة لتحديد المناطق المستهدفة.
أثناء:
شعور بالشفط والبرودة، دون ألم.
لا حاجة للتخدير.
بعد:
بعض الاحمرار أو التنميل المؤقت.
العودة الفورية للحياة الطبيعية.

✅ لمن يناسب العلاج؟
من تقترب من وزنها المثالي.
تعاني تراكمات دهنية موضعية.
تبحث عن حل غير جراحي.
لا ترغب في الجراحة أو فترة تعافٍ طويلة.

زهرة الخليج

 
 
