الأربعاء 2025-08-13 03:32 م
 

3 ملايين دولار لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة عين غزال وتفريغ الصهاريج

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج.

اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى رفع السعة التصميمية لمحطة المعالجة الأولية لمياه الصرف في محطة عين غزال إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب يوميا؛ لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي حتى عام 2045م، والتي تعمل على غربلة ومعالجة أولية لجميع مياه الصرف الصحي المنزلي من مناطق الخدمة في العاصمة عمان، قبل أن تنساب طبيعيا بواسطة الخطوط الناقلة إلى محطة تنقيه مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء.


ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة لرفع القدرات الاستيعابية لمياه الصرف الصحي في العاصمة عمّان ويرتبط أيضا بالزيادة في كميات الصرف الصحي الناتجة عن مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي من المتوقع أن يرفع كميات مياه الصرف الصحي بعد تشغيله، ما يعني أن مشروع المحطة هو من مشاريع استعدادات البنية التحتية المواكبة لمشروع الناقل الوطني سواء أكان في أنظمة المياه أم مياه الصرف الصحي.


وقد تم بناء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي في عين غزال عام 2004م، ضمن مشروع إنشاء محطة الخربة السمراء والتي تعالج قرابة 78%؜ من مياه الصرف الصحي في المملكة، وتخدم مناطق العاصمة عمّان والزرقاء والرصيفة والهاشمية من خلال التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص ضمن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وستتولى نفس الشركة تشغيل وحدات المعالجة الأولية الجديدة في محطة عين غزال حتى عام 2037م وضمن اتفاقية محطة الخربة السمراء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان يبحث التعاون العسكري مع قائد الحرس في ولاية كولورادو الأميركية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يبحث التعاون العسكري مع قائد الحرس في ولاية كولورادو الأميركية

اغ

فيديو منوع الطريقة الأنسب لتكسير العود الى قطع صغيرة

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه من إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

نتتع

فيديو منوع شاهد: تنظيف عملة نقود معدنية من الصدأ والتآكل بواسطة الليزر

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية %20 من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما

7عت

فيديو منوع رجل يهدي زوجته هذه الباقة من الورود

غعات

فيديو منوع صدمة القرد !

8خ9

فيديو منوع أنثى حوت تحمل صغيرها الميت في طقس حزن مؤثر يُعرف بـ"الريكويم"



 
 





الأكثر مشاهدة