"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!

الوكيل الإخباري-   تغلب نموذج ChatGPT-03 على "غروك 4" التابع لشركة إيلون ماسك، في نهائي بطولة الشطرنج بالذكاء الاصطناعي، ليتوَّج بلقب "أفضل لاعب بالذكاء الاصطناعي"، في حدث احتضنته منصة Kaggle التابعة لـ"غوغل".

🏆 أبرز نتائج البطولة:
المركز الأول: ChatGPT-03 (من OpenAI) – لم يخسر أي مباراة طوال البطولة.
المركز الثاني: Grok-4 (من xAI – إيلون ماسك).
المركز الثالث: Gemini (من غوغل) – بعد فوزه على نموذج OpenAI آخر.

🔍 أسباب فوز ChatGPT:
أداء ثابت وخالٍ من الأخطاء في المباراة النهائية.
تفوّق استراتيجي ملحوظ على Grok، الذي ارتكب سلسلة من الأخطاء والتخبطات التكتيكية.
المعلق الدولي الشهير "هيكارو ناكامورا" أشار إلى أن ChatGPT لعب "مباراة مثالية"، بعكس Grok الذي أخفق في اللحظات الحاسمة.

💬 تعليق إيلون ماسك:
أوضح أن Grok لم يُدرّب خصيصًا على الشطرنج.
واعتبر الوصول إلى النهائي "إنجازًا غير مقصود".

🎯 أهمية البطولة:
لعبة الشطرنج تُعد معيارًا ذهبيًا لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتفكير الإستراتيجي.
تُضاف هذه البطولة إلى إرث مواجهات AI التاريخية، مثل نموذج AlphaGo من "ديب مايند"، الذي هزم أبطال لعبة "Go"، وأدى إلى اعتزال أحدهم عام 2019.

🧠 من شارك في البطولة؟
8 نماذج من شركات:
OpenAI
xAI
Anthropic
Google
DeepSeek
Moonshot

والبطولة استمرت 3 أيام على منصة Kaggle، المتخصصة في تحديات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

 

