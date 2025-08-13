الهلال الأحمر يدعو إلى إجراءات وقائية لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وأكد في بيان اليوم الأربعاء، أهمية تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهر والعصر والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبة.
وحث على عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات والانتباه إلى خطر المضاعفات الصحية لدى مرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى السكري وأمراض الغدد الصماء وكبار السن.
كما أوصى بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكر لأنها تؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة والكمامات في المناطق التي تشهد غباراً وأتربة، إضافة إلى ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، خصوصاً للعاملين في القطاعين الإنشائي والزراعي ممن تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
وأشار الهلال الأحمر إلى ضرورة عدم تحميل "أباريز" الكهرباء أكثر من طاقتها تجنباً لوقوع الحوادث.
