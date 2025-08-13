الأربعاء 2025-08-13 01:43 م
 

الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

دائرة الإفتاء العام
دائر الإفتاء العام
 
الأربعاء، 13-08-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   يشارك الأردن في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء المنعقد في العاصمة المصرية بالقاهرة ممثلا بسماحة مفتي المملكة الدكتور أحمد الحسنات.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر من دائر الإفتاء العام اليوم الأربعاء، أكد سماحة المفتي في كلمته خلال جلسة الوفود بالمؤتمر، أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى والقضايا الكبرى للأمة الإسلامية، مع ضرورة وضع معايير وضوابط أخلاقية منسجمة مع قواعد الشريعة لضبط استخدامه، مشددا على أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".


وقال خلال المؤتمر المنعقد حاليا في القاهرة، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" بحضور علماء ووزراء ومفتين ومتخصصين من مختلف دول العالم، إن العصر الذي تمر به البشرية اليوم من أكثر العصور تعقيدا، لما وصلت إليه من تقدم في المجال العلمي والتكنولوجي، لافتا إلى أن هذا التقدم بات يشكل ركيزة أساسية في الحياة اليومية للإنسان المعاصر، وأن العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء مطالبون بالاستفادة من هذا العلم وتسخيره لخدمة الأمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة