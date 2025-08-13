3.56 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي قيمة الحوالات المالية الصادرة من المحافظ الإلكترونية في الأردن، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، قرابة 3.56 مليار دينار، موزعة على 51.94 مليون حركة، وفق بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وخلال شهر تموز فقط، بلغت قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية قرابة 588 مليون دينار، بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بحزيران الماضي الذي سجل 525 مليون دينار.