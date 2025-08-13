3.56 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025

وخلال شهر تموز فقط، بلغت قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية قرابة 588 مليون دينار، بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بحزيران الماضي الذي سجل 525 مليون دينار.
كما ارتفعت عدد الحركات في تموز إلى 9.15 مليون حركة، مقارنة بـ7.99 مليون حركة في حزيران، وبزيادة بلغت 14.6%.
