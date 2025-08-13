الأربعاء 2025-08-13 01:43 م
 

3.56 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   بلغ إجمالي قيمة الحوالات المالية الصادرة من المحافظ الإلكترونية في الأردن، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، قرابة 3.56 مليار دينار، موزعة على 51.94 مليون حركة، وفق بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وخلال شهر تموز فقط، بلغت قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية قرابة 588 مليون دينار، بزيادة نسبتها 12.1% مقارنة بحزيران الماضي الذي سجل 525 مليون دينار.


كما ارتفعت عدد الحركات في تموز إلى 9.15 مليون حركة، مقارنة بـ7.99 مليون حركة في حزيران، وبزيادة بلغت 14.6%.

 
 
