بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt

🎯 الفكرة الأصلية:
GPT-5 طُرح بنظام يعتمد على "جهاز توجيه ذكي" يختار تلقائيًا النموذج الأمثل للإجابة.
الهدف: إلغاء الحاجة لاختيار النماذج يدويًا، وتقديم تجربة أكثر سلاسة.
💥 ما الذي حدث؟
الأداء لم يرقَ للتوقعات: عدد من المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في دقة وسرعة الإجابات.
رد الفعل السلبي أجبر الشركة على إعادة خيار "منتقي النماذج".
الآن، يمكن للمستخدمين تحديد الوضع يدويًا من بين:
"تلقائي" (Auto)
"سريع" (Fast)
"تفكير" (Think)
مع إمكانية اختيار نماذج محددة مثل:
GPT-4o
GPT-4.1
GPT-3.5 / o3
🧠 ألتمان: شخصية GPT-5 تحتاج تعديلًا
أقرّ الرئيس التنفيذي سام ألتمان بأن شخصية GPT-5 أقل وُدًّا من المطلوب.
الشركة تعمل على تحديث شخصيته ليكون:
أكثر ودًا من النسخة الحالية.
أقل "إزعاجًا" أو "دخيلة" من GPT-4o.
الجدل وردود الأفعال:
المستخدمون انتقدوا التسرع في إزالة "منتقي النماذج".
ألتمان ردّ على الانتقادات في جلسة "Ask Me Anything" على منصة Reddit.
أشار إلى أن تخصيص شخصية النموذج حسب المستخدم سيكون عنصرًا أساسيًا في المستقبل.
