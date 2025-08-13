الأربعاء 2025-08-13 01:42 م
 

مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

مستشفيات البشير
مستشفيات البشير
 
الأربعاء، 13-08-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   نجح فريق طبي متكامل في مستشفيات البشير بإعادة زراعة طرف مبتور لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بعد تعرضها لإصابة بالغة نتيجة حزام مضخة ميكانيكية، في إنجاز طبي يضاف إلى سلسلة النجاحات المتواصلة للبشير.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، إن الطفلة أسعفت بداية إلى مستشفى ذيبان الحكومي، حيث أجرى أخصائي الجراحة العامة الإسعافات الأولية والسيطرة على النزيف، قبل التواصل المباشر مع فريق جراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير الذي قدم إرشادات دقيقة لحفظ الطرف المصاب بأفضل الظروف تمهيدا لنقله.


وأضاف، إنه عند وصول الطفلة إلى مركز الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، كانت الفرق الطبية على أهبة الاستعداد لإجراء الإجراءات الطبية المناسبة، مبينا أن استحداث قسم متكامل لجراحة وقسطرة الأوعية الدموية والشرايين الطرفية شكل نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة بهذا الاختصاص الذي يعد من اهم الاختصاصات الجراحية التي كانت تفتقر لها وزارة الصحة ولسنوات طويلة.


وتجاوز عدد التدخلات الجراحية في هذا الاختصاص 2000 حالة خلال العام الأخير، مع تزايد مستمر في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى استحداث عيادة يومية لمتابعة المرضى في مبنى عيادات الجراحات التخصصية الحديث.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة