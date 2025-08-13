مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

وقال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، إن الطفلة أسعفت بداية إلى مستشفى ذيبان الحكومي، حيث أجرى أخصائي الجراحة العامة الإسعافات الأولية والسيطرة على النزيف، قبل التواصل المباشر مع فريق جراحة الأوعية الدموية في مستشفيات البشير الذي قدم إرشادات دقيقة لحفظ الطرف المصاب بأفضل الظروف تمهيدا لنقله.
وأضاف، إنه عند وصول الطفلة إلى مركز الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، كانت الفرق الطبية على أهبة الاستعداد لإجراء الإجراءات الطبية المناسبة، مبينا أن استحداث قسم متكامل لجراحة وقسطرة الأوعية الدموية والشرايين الطرفية شكل نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة بهذا الاختصاص الذي يعد من اهم الاختصاصات الجراحية التي كانت تفتقر لها وزارة الصحة ولسنوات طويلة.
وتجاوز عدد التدخلات الجراحية في هذا الاختصاص 2000 حالة خلال العام الأخير، مع تزايد مستمر في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى استحداث عيادة يومية لمتابعة المرضى في مبنى عيادات الجراحات التخصصية الحديث.
