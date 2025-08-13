الأربعاء 2025-08-13 03:31 م
 

الزميل جهاد ابو بيدر في ذمة الله

الصحفي جهاد ابو بيدر
الصحفي جهاد ابو بيدر
 
الأربعاء، 13-08-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   انتقل الى رحمة الله تعالى الزميل الصحفي جهاد ابو بيدر "ابو عمر" . 

إنا لله وإنا اليه راجعون..

 
 
