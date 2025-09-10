"صناعة الأردن" والجمعية العلمية الملكية تبحثان تعزيز الشراكة

وحسب بيان للغرفة، جرى خلال اللقاء بحث سبل عقد شراكة قطاعية واسعة في مجال الفحوصات الخبرية وفحوصات الجودة لدى الجمعية، باعتبارها الجهة الوطنية المتخصصة والمعتمدة في الفحوصات الفنية والمخبرية.
وناقش الطرفان التعاون للدفع قدما بنظام التتبع الذي من شأنه تمكين الصناعات الغذائية الأردنية من دخول الأسواق الأوروبية وفقا لأعلى المعايير العالمية.
كما استعرض اللقاء آفاق التعاون في مجال تطوير المنتجات الصناعية والاستفادة من خبرات ومرافق مركز التطوير والابتكار في الجمعية، فضلا عن التعاون في بناء وتطوير القدرات الفنية للمختصين في الغرفة والقطاع الصناعي ككل، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعات الوطنية وتوسيع قدرتها التنافسية.
واتفق الجانبان على عقد لقاءات تشاورية وحوارية خلال الأسابيع المقبلة للخروج بخارطة طريق واضحة للسير ببرامج التشارك والتعاون بين الطرفين، بما يضمن تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع عملية ذات أثر ملموس على القطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع الذي حضره معنيون من الغرفة والجمعية تم التأكيد على أهمية المضي قدما نحو مأسسة التعاون والشراكة بين الطرفين، باعتبارها خطوة نوعية على طريق تطوير القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيته للمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
