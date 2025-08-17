ضبط استخدام غير مشروع للمياه في إربد وبيعها للمواطنين للمرة الثانية

05:31 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، إن كوادر مديرية الرقابة الداخلية في الشركة تلقت اليوم الأحد شكوى بوجود اعتداء جديد على خط ناقل للمياه في إحدى بلدات محافظة إربد، حيث تم ضبط اعتداء آخر على الخط خلال الأسبوع الماضي.





وأضاف أنه بعد التحقق من صحة الشكوى، قامت وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، بالتنسيق مع المدير العام والحاكم الإداري والجهات الأمنية وكوادر مديرية خدمات الزبائن، بالتوجه إلى الموقع، وتم ضبط استخدام غير مشروع للمياه على نفس الخط وللمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث جرى الربط على أحد الخطوط الناقلة التابعة للشركة في إربد والتسبب بتخريب الخط، لتزويد بئرين بالمياه التي يتم بيعها لاحقاً للمواطنين من خلال الصهاريج.



وأشار إلى أن وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي قامت بتحرير محضر ضبط آخر بهذا الاعتداء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.