ضبط استخدام غير مشروع للمياه في إربد وبيعها للمواطنين للمرة الثانية

وأضاف أنه بعد التحقق من صحة الشكوى، قامت وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، بالتنسيق مع المدير العام والحاكم الإداري والجهات الأمنية وكوادر مديرية خدمات الزبائن، بالتوجه إلى الموقع، وتم ضبط استخدام غير مشروع للمياه على نفس الخط وللمرة الثانية خلال أسبوعين، حيث جرى الربط على أحد الخطوط الناقلة التابعة للشركة في إربد والتسبب بتخريب الخط، لتزويد بئرين بالمياه التي يتم بيعها لاحقاً للمواطنين من خلال الصهاريج.
وأشار إلى أن وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي قامت بتحرير محضر ضبط آخر بهذا الاعتداء، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني
-
اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية
-
اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم
-
ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم
-
"عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن
-
الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال
-
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سقوط حافلة في وادي الحراش
-
الجامعة الأردنية تحتضن انطلاقة منصة "احكي عشان الأردن" التفاعلية