ضبط دراجة تسير بسرعة 216 كلم على "شارع الـ100"

الوكيل الإخباري- كشف مندوب إدارة الدوريات الخارجية عن رصد دراجة نارية من قبل دوريات الرقابة الآلية تسير بسرعة 216 كلم / بالساعة على طريق عمان التنموي "شارع الـ100".

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وكشف خلال التقرير اليومي المروري انه تم ضبط سائق غير مرخص قانوناً، يقود مركبة ضمن إختصاص دوريات الوسط وتم إجراء اللازم وتسليم المركبة والسائق للمركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.