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ضبط دراجة تسير بسرعة 216 كلم على "شارع الـ100"

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 28-08-2024 09:00 ص

الوكيل الإخباري- كشف مندوب إدارة الدوريات الخارجية عن رصد دراجة نارية من قبل دوريات الرقابة الآلية تسير بسرعة 216 كلم / بالساعة على طريق عمان التنموي "شارع الـ100".

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وكشف خلال التقرير اليومي المروري انه  تم ضبط سائق غير مرخص قانوناً، يقود مركبة ضمن إختصاص دوريات الوسط وتم إجراء اللازم وتسليم المركبة والسائق للمركز الأمني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

 

وذكر مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية وإنه لم يتم التعامل خلال الفترة الصباحية مع أي حوادث أو إعاقات تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.



وأشار إلى أنه تم التعامل خلال أل 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق ناعور نتج عنه إصابة بالغة وعلل سبب الحادث بمخالفة التتابع القريب، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء جرش تحديداً ما قبل محطة صروط الأمنية نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق العام .

 
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