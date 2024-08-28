ضبط دراجة تسير بسرعة 216 كلم على "شارع الـ100"

وأشار إلى أنه تم التعامل خلال أل 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق ناعور نتج عنه إصابة بالغة وعلل سبب الحادث بمخالفة التتابع القريب، كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء جرش تحديداً ما قبل محطة صروط الأمنية نتج عنه إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق العام .
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