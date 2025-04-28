طلبة "الأردنية" يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي​

الوكيل الإخباري- تمكن فريق من طلاب كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية من اقتناص الفرصة التي أتيحت لهم في توظيف قدراتهم العلمية، ومهاراتهم التدريبية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي اكتسبوها خلال دراستهم الأكاديمية، خلال مشاركتهم بالأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2025، محققين إنجازات لافتة بعد اعتلائهم المراكز الثلاثة الأولى في 4 من مساراتها.

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وتمكن أعضاء الفريق، الذي ضم نخبة من الطلبة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني، شاركوا بالأولمبياد في نسخته الرابعة بإشراف الدكتورة تمام السرحان، من الكشف عن إمكانياتهم وقدراتهم العملية التي جاءت نتاج اجتهادهم ومواظبتهم في دراستهم الأكاديمية، وتوظيفهم الخبرات العملية لأساتذتهم، ومن التدريبات المكثفة في الورش التدريبية التي تحرص الكلية على إشراكهم فيها.