الإثنين 2025-04-28 06:24 م
 

طلبة "الأردنية" يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي​

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 
الإثنين، 28-04-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-    تمكن فريق من طلاب كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية من اقتناص الفرصة التي أتيحت لهم في توظيف قدراتهم العلمية، ومهاراتهم التدريبية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي اكتسبوها خلال دراستهم الأكاديمية، خلال مشاركتهم بالأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2025، محققين إنجازات لافتة بعد اعتلائهم المراكز الثلاثة الأولى في 4 من مساراتها.

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وتمكن أعضاء الفريق، الذي ضم نخبة من الطلبة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني، شاركوا بالأولمبياد في نسخته الرابعة بإشراف الدكتورة تمام السرحان، من الكشف عن إمكانياتهم وقدراتهم العملية التي جاءت نتاج اجتهادهم ومواظبتهم في دراستهم الأكاديمية، وتوظيفهم الخبرات العملية لأساتذتهم، ومن التدريبات المكثفة في الورش التدريبية التي تحرص الكلية على إشراكهم فيها.


وتنافس الفريق المكون من: "يزن عبد الله، ومالك السعودي، ونور الدهيسات، و جود دبابنة، و نور يعقوب، وأنس موسى، ووسام المحاسنة" بقوة ضمن خمسة مسارات رئيسية، محرزين بذلك: المركز الأول في مسار حل المشكلات، والمركز الثاني في مسار التعلم الآلي عن مشروعهم المعنون بـ "Empowering Arabic culture with AI sign language recognition"، والمركز الثاني في مسار الرؤية الحاسوبية عن مشروعهم المعنون بـ " Detecting People Under Rubble"، والمركز الثالث في مسار الأنظمة المضمنة عن المشروع المعنون بـ " Fire Fighting Robot".

 
gnews

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