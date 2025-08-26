عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة

ونقل السفير عبيدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، مؤكّدًا إيمان الأردن الراسخ بالمبادئ السامية والنبيلة للأمم المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وبدوره، طلب غوتيريش نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، متمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار، مؤكّدًا أهمية دور المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة.
