الثلاثاء 2025-08-26 08:58 م
 

عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة

ا
جانب من المراسم
 
الثلاثاء، 26-08-2025 08:20 م
الوكيل الإخباري- قدّم المندوب الدائم السفير وليد عبيدات يوم الاثنين الموافق 25 آب 2025، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، مندوبًا دائمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة، خلال مراسم جرت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. اضافة اعلان


ونقل السفير عبيدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، مؤكّدًا إيمان الأردن الراسخ بالمبادئ السامية والنبيلة للأمم المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وبدوره، طلب غوتيريش نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، متمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار، مؤكّدًا أهمية دور المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

شؤون برلمانية وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه

ا

عربي ودولي "طيور الخير" الإماراتية تنفذ الإنزال الجوي 80 على قطاع غزة

ا

أخبار محلية عبيدات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للأردن في الأمم المتحدة

تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟

فن ومشاهير تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟

ا

خاص بالوكيل إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025

إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان

أخبار محلية إنجاز وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يتصدر قمة مُلهم بعمان

قوات الشرطة المصرية

عربي ودولي مصر .. مداهمات ناجحة تسفر عن مصادرة سيارات "إسعاف" لترويج المخدرات

ب

أخبار محلية مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة



 
 





الأكثر مشاهدة