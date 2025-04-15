عجلون تتزين ابتهاجاً باليوم الوطني للعلم الأردني

وقال نائب محافظ عجلون هاشم العبداللات، إن العلم الأردني يمثل عنوان السيادة والكرامة وهو شاهد على محطات مجد وإنجازات متلاحقة منذ تأسيس الدولة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تعزز من تماسك النسيج الوطني وترسخ مكانة العلم كرمز للوحدة والعزة.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن يوم العلم يجسد وحدة الأردنيين والتفافهم حول دولتهم وقيادتهم وأن العلم ليس مجرد قطعة قماش بل هو تاريخ وكرامة وراية نعتز بها ونحميها.
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