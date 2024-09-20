عجلون: مطالب شبابية بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية

الوكيل الإخباري- طالب عدد من الشباب والشابات في محافظة عجلون، معهد التدريب المهني في المحافظة، بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية لتخصيص التدريبات في هذا المجال.

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