عجلون: مطالب شبابية بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية

وقال الشاب هاشم المومني، إن الشباب يعانون من نسبة التعطل عن العمل وذلك لعدم توفر التدريبات بالمجال المهني وخصوصا السياحي، بما يتناسب مع طبيعة المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تتوفر فيها مشروعات سياحية؛ مما يسهم بتوفير فرص عمل والتقليل من الفقر والبطالة في المحافظة.
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