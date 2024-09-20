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عجلون: مطالب شبابية بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية

محافظة عجلون
عجلون
الجمعة، 20-09-2024 07:18 م

الوكيل الإخباري-   طالب عدد من الشباب والشابات في محافظة عجلون، معهد التدريب المهني في المحافظة، بإيجاد فرص تدريبية بالمهن السياحية لتخصيص التدريبات في هذا المجال.

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وقال الشاب هاشم المومني، إن الشباب يعانون من نسبة التعطل عن العمل وذلك لعدم توفر التدريبات بالمجال المهني وخصوصا السياحي، بما يتناسب مع طبيعة المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تتوفر فيها مشروعات سياحية؛ مما يسهم بتوفير فرص عمل والتقليل من الفقر والبطالة في المحافظة.

 
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