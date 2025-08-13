عطاء لشراء كميات من القمح

ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.
واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-
أخبار متعلقة
-
تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد
-
إغلاق جزئي لطريق كفرنجة لتنفيذ أعمال تعبيد بالخلطة الأسفلتية الساخنة
-
المياه : ضبط اعتداء قطر 8 انش في مناطق جنوب عمان
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
120 زيارة تفتيشية للتأكد من الإلتزام بقرار وزير العمل بخصوص تنظيم ساعات العمل خلال موجة الحر
-
4 ملايين زائر للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي
-
بلدية الزرقاء تنظم غدا الخميس حملة للتبرع بالدم
-
الجمارك الأردنية تضبط أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون