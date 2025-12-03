عطاء لشراء كميات من القمح

12:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأربعاء، طرح عطاء لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح.





ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.

